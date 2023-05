O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) liberou a consulta do valor da primeira parcela do 13º salário. Segundo o instituto, apesar de a data oficial para início das consultas ser no domingo (dia 21), algumas pessoas já podem ver os extratos.

Os beneficiários podem consultar pelo aplicativo ou no site Meu INSS, com CPF e senha.

O Governo Federal irá pagar as duas parcelas nos meses de maio e junho. A primeira será liberada entre os dias 25 de maio e 7 de junho. Enquanto a segunda cairá na conta do segurado entre os dias 26 de junho e 7 de julho. Ao todo, serão pagos R$ 62,6 bilhões.

Por lei, o 13° do INSS é pago em duas parcelas: uma no meio do ano e outra na competência de novembro. Desde 2020, porém, o benefício tem sido antecipado para o primeiro semestre.

Têm direito ao abono os segurados do INSS que durante este ano tenham recebido auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.

O pagamento ocorre conforme o número final do benefício, sem o dígito verificador.

Em maio, o pagamento começa no dia 25 para quem tem número de benefício com final 1, sem considerar o dígito. Os primeiros a receber são os beneficiários que ganham um salário mínimo.