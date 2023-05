A partida entre Flamengo x Avaí, pela última rodada do Brasileirão de 2022, no Maracanã, foi alvo da quadrilha responsável por manipular apostas esportivas no Brasil.

Segundo as informações da Coluna Rodrigo Rangel Com Sarah Teófilo, do Metrópoles, que teve acesso a uma série de documentos obtidos com exclusividade, um integrante do grupo de apostadores visitou hotel do time do Avaí horas antes da partida, porém, ainda não se sabe se este episódio está sendo analisado pelos promotores encarregados pelo caso.

As primeiras mensagens relacionadas à partida foram trocadas na véspera. Romário Hugo dos Santos, conhecido como Romarinho, conversa com uma pessoa de nome Beatriz, a quem chama de “amor”. Ex-jogador do Palmeiras, preso desde abril, Romarinho já foi denunciado à Justiça. É apontado como um dos cabeças do esquema, responsável por aliciar jogadores e por financiar os subornos.

“Vou precisar ir lá no Rio de Janeiro mano”, escreveu, às 20h21. “Eu arrumei uma parada lá pra uns caras aqui. Vou precisa ir lá. (…) Jogador. Vou ganhar agora 150 mil. Mais as apostas”, escreveu. Beatriz reage com estranhamento e faz algumas perguntas. Logo em seguida, o ex-jogador encaminha para ela a mensagem que revela o plano relacionado à partida que seria jogada no dia seguinte no Maracanã.

A própria mensagem, que inclui as coordenadas para a “missão” a ser cumprida por Romarinho no Rio e menciona uma recompensa de R$ 800 mil adiantados “no pix”, se refere à trama como “Operação Avaí x Flamengo”.

“OPERAÇÃO AVAÍ x FLAMENGO

2 zagueiros e 1 Goleiro

TOMAR 5 GOLS

R$ 800.000,00 Adiantado!

No pix, na hora.

Encontrar MARLON (meu fechamento) junto aos jogadores, no HOTEL HILTON COPACABANA às 7:00 da manhã!”, diz a mensagem.

Os R$ 800 mil seriam a comissão, adiantada, a ser paga a quem topasse participar do esquema, que novamente de acordo com a mensagem envolveria “dois zagueiros e um goleiro” e um objetivo: “tomar cinco gols”. Porém, a meta não chegou a ser alcançada. O Avaí acabou ganhando do Flamengo por 2 a 1. Não se sabe se havia outras “metas” que interessavam aos integrantes da máfia e poderiam resultar em ganhos nos sites de aposta.

O Avaí já afastou dois jogadores em razão do escândalo de apostas: Raphael Rodrigues e Vinícius José Ignácio, conhecido como Didi, ambos zagueiros. O clube catarinense afirmou que nunca tomou conhecimento de qualquer tentativa de manipulação da partida contra o Flamengo e ressaltou que afastou os jogadores mencionados nas investigações.

Com informações do Metrópoles

Foto: Marcelo Cortes | Flamengo