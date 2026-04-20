Motocicleta furtada é recuperada após colisão e fuga do suspeito em Barra Mansa

Uma motocicleta furtada foi recuperada pela Polícia Militar na madrugada desse domingo (dia 19), após um acidente de trânsito no Centro de Barra Mansa. O condutor do veículo, ainda não identificado, fugiu do local após colidir contra um carro e abandonar a moto.

De acordo com a ocorrência, a equipe realizava patrulhamento por volta de 1h20 quando avistou um homem conduzindo a motocicleta. Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou escapar, mas acabou colidindo contra um Hyundai HB20 branco. Em seguida, o suspeito se levantou e fugiu a pé, não sendo localizado após buscas na região.

Inicialmente, a motocicleta não apresentava restrição de roubo ou furto no sistema. No entanto, pouco depois, os agentes receberam a informação de que o veículo havia sido furtado horas antes, e que a vítima ainda não havia formalizado o registro.

A moto, uma Honda CG 125 Titan preta, foi recuperada e encaminhada à 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. As vítimas, um homem de 30 anos e outro de 40 anos, compareceram à unidade policial para prestar esclarecimentos.

A polícia investiga a identidade do suspeito e as circunstâncias do furto.

Foto: Divulgação