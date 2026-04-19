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Suspeito de atuar no tráfico é detido com arma de fogo em Paraty

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FOLHA DO ACO
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Um jovem de 25 anos foi detido na madrugada deste domingo (dia 19) por porte ilegal de arma de fogo no bairro Pantanal, em Paraty, na Costa Verde. A ação foi realizada por equipes da Polícia Militar após denúncia indicando que o suspeito estaria armado na região.

De acordo com a ocorrência, os agentes montaram um cerco tático na Rua das Bromélias e conseguiram localizar o suspeito. Ao perceber a aproximação da polícia, ele teria descartado uma pistola no chão. Durante a abordagem, não houve resistência.

Na ação, foram apreendidos uma pistola calibre .380 com numeração suprimida, 15 munições e um carregador. Após buscas no local, nenhum outro material ilícito foi encontrado.

Segundo a PM, o detido é apontado como possível integrante do tráfico de drogas na região e também suspeito de envolvimento em um homicídio. As informações, no entanto, ainda serão apuradas pela Polícia Civil.

O jovem foi encaminhado para a 167ª Delegacia de Polícia (Paraty), onde o caso foi registrado.

Foto: Divulgação

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