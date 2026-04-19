Suspeito de atuar no tráfico é detido com arma de fogo em Paraty

Um jovem de 25 anos foi detido na madrugada deste domingo (dia 19) por porte ilegal de arma de fogo no bairro Pantanal, em Paraty, na Costa Verde. A ação foi realizada por equipes da Polícia Militar após denúncia indicando que o suspeito estaria armado na região.

De acordo com a ocorrência, os agentes montaram um cerco tático na Rua das Bromélias e conseguiram localizar o suspeito. Ao perceber a aproximação da polícia, ele teria descartado uma pistola no chão. Durante a abordagem, não houve resistência.

Na ação, foram apreendidos uma pistola calibre .380 com numeração suprimida, 15 munições e um carregador. Após buscas no local, nenhum outro material ilícito foi encontrado.

Segundo a PM, o detido é apontado como possível integrante do tráfico de drogas na região e também suspeito de envolvimento em um homicídio. As informações, no entanto, ainda serão apuradas pela Polícia Civil.

O jovem foi encaminhado para a 167ª Delegacia de Polícia (Paraty), onde o caso foi registrado.

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