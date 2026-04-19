VR: Adolescente de 15 anos é apreendido na Sessenta por suspeita de tráfico de drogas

Um adolescente de 15 anos foi apreendido por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas na tarde deste domingo (dia 19), no bairro Sessenta, em Volta Redonda. A ação ocorreu após informações repassadas por moradores à Polícia Militar.

De acordo com a ocorrência, equipes do 28º BPM foram até a Rua Trezentos e Dez, onde localizaram dois jovens com as características descritas na denúncia. Durante a abordagem, os agentes encontraram celulares e uma porção de maconha sobre uma mesa. Em seguida, nas buscas pelo local, foram apreendidas outras quantidades de entorpecentes.

Ao todo, foram recolhidos cerca de 45 gramas de maconha e 33 gramas de cocaína, além de 65 pinos da droga, nove tiras de maconha, dinheiro em espécie e objetos como celulares e acessórios.

O adolescente foi conduzido à 93ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por tráfico e associação para o tráfico, permanecendo apreendido. O outro jovem, de 17 anos, foi ouvido como testemunha e liberado.

A polícia informou que o material passou por perícia, que confirmou a natureza das substâncias apreendidas.

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