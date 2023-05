Foi preso na noite dessa sexta-feira (dia 19), em Miguel Pereira, o médico Luiz Augusto de Azevedo Pinheiro, de 58 anos. Ele estava em liberdade, enquanto recorria da condenação de nove anos de prisão pelo crime de violação sexual mediante fraude, imposta em 2019. No entanto, um mandado de prisão condenatória foi expedido pela Justiça, determinando sua detenção imediata. Luiz foi encontrado na Rua Machado Bittencourt, no Centro, e não ofereceu resistência. Ele foi levado algemado para a delegacia de Miguel Pereira e transferido para a Cadeia Pública de Volta Redonda neste sábado (dia 20).

De acordo com a Polícia Civil, a condenação do médico baseou-se em três casos de abuso ocorridos em 2015 na rede pública de Paty do Alferes, onde ele se aproveitava da vulnerabilidade das vítimas, que tinham problemas psiquiátricos. Segundo as investigações, Luiz usava doses altas de medicação contra elas para cometer os abusos. “Uma das vítimas cometeu suicídio após os fatos”, afirmou a Polícia Civil.

Em outro processo, ele ainda é acusado de estupro de vulnerável contra uma jovem, também com problemas psiquiátricos, na rede pública de Miguel Pereira. O crime teria ocorrido em 2012, quando a vítima tinha 19 anos, mas só foi reportado à polícia em 2021, quase 10 anos depois. Assim como os abusos sexuais, o estupro teria sido cometido enquanto a vítima estava sedada.

Luiz Augusto já prestou serviços na rede pública de Paty do Alferes, Miguel Pereira, Paulo de Frontin e Mendes. A Polícia Civil solicita que mulheres que tenham sido vítimas desse médico compareçam à delegacia para denunciar.