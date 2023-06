Uma operação conjunta entre o Serviço Reservado e o Grupo de Ações Táticas (GAT) da 1ª Companhia resultou na detenção de dois indivíduos suspeitos de tráfico de drogas, na rua Carlos Gomes, no bairro Santa Inês, em Volta Redonda.

Anúncios

As informações obtidas pela equipe apontavam para atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas na região, levando as guarnições a procederem com uma ação estratégica. Com um cerco tático, as autoridades conseguiram efetuar a prisão dos dois suspeitos. Durante a ação, foram apreendidos diversos materiais relacionados ao tráfico de entorpecentes.

Os materiais apreendidos incluem duas bolas de cocaína pesando 228 gramas; 229 pinos de cocaína no valor de R$20 cada; 86 pinos de cocaína no valor de R$10 cada; dois pedaços de maconha com peso total de 106 gramas; 102 porções de maconha no valor de R$30 cada; 90 porções de maconha no valor de R$10 cada; 90 pedras de haxixe; 17 frascos de loló; 17 pedras de crack; além de farto material de endolação, duas mochilas e R$100 em dinheiro.

Os dois presos na ação já possuem passagens criminais. Nesta ocasião, eles foram autuados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e permanecem sob custódia das autoridades. A área em que a operação ocorreu é classificada como “verde”, indicando um local onde há uma maior incidência de atividades criminosas relacionadas a facções criminosas. A atuação dos suspeitos está relacionada à facção criminosa conhecida como CV (Comando Vermelho).

A Polícia Civil continuará a investigação para identificar outros possíveis envolvidos e desarticular as atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas na região.

Foto: Divulgação