Uma operação de patrulhamento realizada no domingo (dia 25) por policiais militares do 28º Batalhão resultou na prisão de um indivíduo, de 28 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas, em Volta Redonda. O caso ocorreu na Rua B, no bairro Nova Primavera.

Anúncios

Durante a operação, foram apreendidos diversos materiais relacionados ao tráfico, incluindo entorpecentes e equipamentos de comunicação. Segundo a PM, ao perceber a presença da viatura policial, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado pelos agentes. Durante a revista pessoal, foi encontrada a quantidade significativa de drogas.

Os materiais apreendidos incluem 38 pinos de cocaína, 27 pedras de crack, 36 buchas de maconha, um rádio comunicador, uma bateria de rádio comunicador e a quantia de R$ 47 em espécie.

Diante dos fatos, a guarnição conduziu o suspeito e todo o material entorpecente apreendido para a 93ª DP e o indivíduo acabou preso por tráfico de drogas.

Fotos: Divulgação/PM