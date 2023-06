Um homem de 41 anos registrou ocorrência, na quinta (dia 29), alegando ter sido dopado e estuprado em uma boate, em Volta Redonda.

Ele deu entrada no Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves, o antigo Cais Aterrado, dizendo em estado de choque. Aos policiais, ele contou que foi à boate, onde bebia acompanhado de garotas de programa, até que, de repente, “apagou”, acordando

na calçada com sinais de ter sofrido violência sexual, dando por falta também de sua carteira e do celular.

Depois de receber atendimento médico, ele compareceu à delegacia de polícia, onde fez um boletim de ocorrência.