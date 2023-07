Dados divulgados nesta quinta-feira (dia 27) pelo Instituto de Segurança pública revelam que houve queda em diferentes tipos de crimes em todo o estado do Rio de Janeiro. Os roubos de rua (roubo a transeunte, roubo em coletivo e roubo de aparelho celular) caíram 22% no mês de junho deste ano, quando comparado com o mesmo mês do ano passado. Foram 1.145 roubos a menos no estado – 5.296 em junho de 2022, contra 4.151 neste ano. Esse número foi o menor para o mês nos últimos 19 anos.

Outros dois indicadores que merecem destaque são os roubos de carga e os de veículos. Os roubos de carga apresentaram menor número de casos para o mês dos últimos 10 anos – uma redução de 16% em junho. Já nos roubos de veículos, a diminuição foi de 4%, registrando também o menor valor para o mês dos últimos três anos.

É importante ressaltar também os resultados das forças de segurança do estado no primeiro semestre deste ano. De janeiro a junho, as polícias Civil e Militar apreenderam cerca de 20 armas de fogo a cada 24 horas – sendo dois fuzis retirados de circulação diariamente – e realizaram cerca de 64 apreensões de drogas por dia. Além disso, prenderam em flagrante cerca de 108 pessoas e recuperaram em média 43 veículos por dia.

Principais indicadores:

Roubo de rua (roubo a transeunte, de aparelho celular e em coletivo): 4.151 casos em junho de 2023. Na comparação mensal com junho de 2022, a redução foi de 22%. O indicador registrou o menor valor para o mês desde 2004.

Roubo de carga: 237 casos em junho de 2023. Na comparação mensal com junho de 2022, a redução foi de 16%. O indicador registrou o menor valor para o mês desde 2013.

Roubo de veículo: 1.810 casos em junho de 2023. Na comparação mensal com junho de 2022, a redução foi de 4%. O indicador registrou o menor valor para o mês desde 2020.

Armas apreendidas: 500 armas apreendidas em junho de 2023. Na comparação mensal com junho de 2022, a redução foi de 7%.

Fuzis apreendidos: 45 fuzis apreendidos em junho de 2023. Na comparação mensal com junho de 2022, o aumento foi de 26 fuzis.

Apreensão de drogas: 1.887 registros de drogas apreendidas em junho de 2023. Na comparação mensal com junho de 2022, o aumento foi de 18%.

Prisão em flagrante: 3.153 prisões em flagrante em junho de 2023. Na comparação mensal com junho de 2022, o aumento foi de 14%.

Recuperação de veículos: 1.316 recuperação de veículos em junho de 2023. Na comparação mensal com junho de 2022, o aumento foi de 17%.

Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública são referentes aos Registros de Ocorrência (ROs) lavrados nas delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio durante o mês de junho.