O Restaurante do Povo Irmã Ruth, uma parceria entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura de Barra Mansa, segue sendo um sucesso no município. A unidade divulgou o cardápio disponível para esta semana (29/07 a 02/08).

De acordo com a equipe nutricional, o café da manhã, que é servido das 06h30 às 9h com valor de R$ 0,50, conta com pão francês com margarina e um café preto ou café com leite. O almoço é servido das 10h30 às 14h pelo valor de R$ 1,00 e o jantar das 18h às 20h, também pelo valor de R$ 1,00.

Confira o cardápio de almoço e jantar:

Segunda-Feira 29/07

Almoço: Carne moída ao sugo, fusilli alho e óleo, arroz branco/feijão carioca, duo de repolho e pepino.

Jantar: Almôndega ao sugo, purê de batatas, arroz branco/feijão carioca, duo de repolho e pepino

Sobremesa: Maçã

Suco: Limão

Terça-Feira 30/07

Almoço: Strogonoff de frango, batata palha, arroz branco/feijão preto, salada de almeirão e beterraba

Jantar: Moela com batatas, polenta cremosa, arroz branco/feijão preto, salada de almeirão e beterraba

Sobremesa: Banana

Suco: Manga

Quarta-Feira 31/07

Almoço: Cozido Misto, ovos cozidos, canjiquinha, arroz branco/feijão carioca, salada de alface e abobrinha

Jantar: Cubos bovinos, duo de legumes, arroz branco/feijão carioca, salada de alface e abobrinha

Sobremesa: Maçã

Suco: Tangerina e guaraná

Quinta-Feira 01/08

Almoço: Filé de pescada com vinagrete, pirão, arroz branco/feijão preto, salada de acelga e cenoura

Jantar: Feijoada, ovos cozidos, farofa de alho, arroz branco/feijão preto, salada de acelga e cenoura

Sobremesa: Doce Tablete

Suco: Laranja

Sexta-Feira 02/08

Almoço: Feijoada, ovos cozidos, farofa com banana, arroz branco/ feijão preto, salada de tabule e couve.

Jantar: Isca de frango a milanesa, fusilli alho e óleo, arroz branco/ feijão preto, salada de tabule e couve.

Sobremesa: Laranja

Suco: Limão

Foto: Arquivo/PMBM