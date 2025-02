A Polícia Federal, em ação conjunta com o Ministério Público Federal, deflagrou na manhã desta quarta-feira (dia 26) a operação Renascimento visando desarticular organização criminosa especializada em praticar fraudes contra benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e falsificar documentos.

Na ação de hoje, os policiais federais cumprem três mandados de busca e apreensão em Copacabana, na Zona Sul do Rio, e nos municípios de Magé e Japeri, na Baixada Fluminense.*

As investigações tiveram início após a prisão em flagrante de uma pessoa que tentava desbloquear um benefício previdenciário suspenso por suspeita de fraude. Essa prisão levou à identificação de outros integrantes do grupo e revelou um esquema complexo, no qual eram criadas identidades fictícias para a obtenção de aposentadorias fraudulentas. Estima-se um prejuízo superior a R$ 1,5 milhão causado pelo grupo criminoso à Previdência Social.

Um dos casos investigados envolve um benefício previdenciário em nome de um suposto segurado, cujo valor era sacado mensalmente por terceiros, utilizando procurações falsas e documentos adulterados.

Os criminosos responderão, dentre outros delitos, pelos crimes de organização criminosa, estelionato previdenciário, falsidade ideológica, falsificação de documentos públicos e uso de documentos falsos. Se somadas, as penas podem ultrapassar 30 anos de reclusão.

Foto: Divulgação/PF