Após receber várias denúncias sobre pessoas oferecendo serviço de transporte clandestino, a 94ª Delegacia de Polícia de Piraí e a Secretaria de Ordem Pública intensificaram a fiscalização dos veículos na cidade durante os dias de carnaval. De acordo com o delegado Antonio Furtado, os anúncios e negociações para utilização do transporte acontecem por meio de grupos em aplicativos de mensagens, com o serviço sendo prestado por veículos sem autorização para o transporte de passageiros.

“Estamos com equipes nas ruas, durante todo o Carnaval, para intensificar a fiscalização do transporte em Piraí. Recebemos denúncias de que existem grupos no Whatsapp oferecendo transporte para levar pessoas a festas. Essa prática coloca em risco a vida de quem aceita ser transportado. Além de não terem autorização para atuarem como motorista de passageiros, em alguns casos, acontece extorsão. Combinam um valor pelas mensagens e, após chegar ao destino, só liberam o passageiro mediante a pagamentos de taxas extras”, explicou o delegado da 94ª DP de Piraí, Antonio Furtado.



Por serem clandestinos, os veículos que prestam o serviço de transporte de passageiro irregular, não possuem vistorias e, muitas vezes, não estão em plenas condições de circulação, apresentando pneus carecas, falta de cinto de segurança e kit gás sem registro.



“A advertência que eu faço é para essas pessoas responsáveis pelos transportes clandestinos não venham para Piraí. Vamos aplicar a Lei com rigor e sofrerão sanções penais e terão os veículos apreendidos. Transporte pirata não é seguro para a população por colocar a vida das pessoas em risco, tanto quem está sendo transportado, quanto para os outros veículos que trafegam pelas vias. O barato pode sair muito caro”, alerta o delegado Furtado.

Foto: Divulgação