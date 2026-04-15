Suspeito de furtar mochila em loja na 207 é preso, em Volta Redonda

Um homem de 42 anos foi preso pela Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), na tarde desta quarta-feira (dia 15), suspeito de furtar uma mochila de um estabelecimento comercial no bairro 207. Os agentes já estavam em estado de alerta após a vítima divulgar imagens do crime em um grupo de WhatsApp da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop).

O crime aconteceu na tarde de terça-feira (dia 14). Os guardas municipais que realizaram a prisão receberam, por volta das 12h30, a informação de que o suspeito do furto estaria pelo bairro Conforto.

Durante a abordagem, o homem admitiu ter cometido o furto e informou que vendeu a mochila por R$ 40 a um comerciante no bairro Eucaliptal. Com base nas informações, os agentes foram até o endereço apontado, onde localizaram o suposto receptador, de 55 anos.

O comerciante confirmou ter comprado o item e entregou a mochila à equipe. A vítima reconheceu o objeto como sendo o material furtado de seu estabelecimento.

O suspeito de furto e o de receptação foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil (93ª DP), onde a ocorrência foi apresentada para apreciação do delegado. A vítima também compareceu à unidade para formalizar o registro do caso.

O suspeito de furto ficou preso em flagrante, enquanto o homem que comprou a mochila furtada foi autuado por receptação culposa, quando não se sabe que o bem é produto de crime, e responderá pelo crime em liberdade.

Foto: Divulgação/Semop