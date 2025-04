Vereador propõe asfaltamento de estrada alternativa para reduzir impacto das obras na Dutra

O vereador Daniel Maciel, de Barra Mansa, manifestou preocupação com os impactos que as obras de melhoria e construção de vias paralelas e marginais na Rodovia Presidente Dutra podem causar ao “Cluster Automobilístico” do Sul Fluminense.

Segundo o parlamentar, milhares de trabalhadores de Barra Mansa e Volta Redonda dependem diariamente da Dutra para chegar a fábricas como Volkswagen, Peugeot Citroën, Land Rover Jaguar, Nissan e outras indústrias de autopeças. “São cerca de 150 ônibus circulando por dia no trecho entre Volta Redonda e Itatiaia, levando milhares de trabalhadores”, destacou.

Diante do risco de congestionamentos intensos durante as obras, Daniel Maciel defende a criação de uma rota alternativa. A solução apontada seria o asfaltamento de uma estrada já existente, ligando Volta Redonda a Amparo. O trajeto permitiria o deslocamento entre Barra Mansa, Volta Redonda, Quatis, Porto Real, Resende (via Bulhões) e Itatiaia, sem a necessidade de utilizar a Dutra.

O vereador informou que já acionou o deputado federal Júlio Lopes e o prefeito de Barra Mansa, Luis Furlani, para que busquem apoio de outros prefeitos da região. A intenção é levar o pedido de asfaltamento ao governador Cláudio Castro, visando garantir uma alternativa segura e eficiente para os trabalhadores e assegurar o funcionamento normal das indústrias durante o período das obras.

“Queremos evitar que milhares de famílias fiquem presas em engarrafamentos, garantindo uma viagem segura e mais tempo em casa e no trabalho”, afirmou Daniel Maciel.

Foto: Divulgação