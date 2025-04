Dois veículos pegam fogo em trechos da Dutra entre Barra Mansa e Volta Redonda

Dois incêndios distintos a veículos foram registrados no trecho da Rodovia Presidente Dutra que corta os municípios de Barra Mansa e Volta Redonda. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, apesar da gravidade das ocorrências, não houve vítimas, mas os automóveis foram completamente consumidos pelas chamas.

O primeiro caso aconteceu por volta das 21h30 de terça-feira (dia 29), no km 271 da Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Barra Mansa. O veículo envolvido era um Fiat Palio, com placas de Volta Redonda.

Já o segundo incêndio foi registrado pouco depois da meia-noite desta terça-feira (dia 30), por volta das 0h20, no km 264 da rodovia, também no sentido Rio, em Volta Redonda. Neste caso, o veículo atingido foi um Fiat Doblò, com placas de Paracambi.

Ainda de acordo com a PRF, nos dois episódios, não foi possível identificar a causa dos incêndios.

Foto: Divulgação/PRF