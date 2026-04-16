Polícia Civil prende três e desarticula esquema de tráfico de armas e drogas que abastecia Volta Redonda

Policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) desarticularam, na quarta-feira (dia 15), um esquema intermunicipal de tráfico de armas e drogas que abastecia comunidades de Volta Redonda. A ação contou com o apoio da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), e resultou na prisão em flagrante de três criminosos com entorpecentes.

A operação é fruto de cerca de um mês de investigação, que identificou uma estrutura organizada responsável por transportar armas, munições e drogas da Zona Norte do Rio para o interior do estado, abastecendo áreas dominadas pela facção Comando Vermelho.

Na tarde desta quarta-feira, agentes da Desarme monitoraram um dos envolvidos desde a saída do Complexo do Alemão até o ponto de entrega, no bairro Roma, em Volta Redonda. No momento em que ele se encontrava com outros dois integrantes do grupo para entregar a carga, as equipes realizaram a abordagem e efetuaram a prisão dos três.

Durante a ação, foram apreendidos entorpecentes no veículo utilizado no transporte e também na residência onde parte do material era armazenada. As investigações apontam que o grupo utilizava uma logística estruturada, com métodos de ocultação da droga e estratégias para tentar evitar a ação policial. Um dos presos confessou que, em viagem anterior, transportou um fuzil e quatro pistolas para Volta Redonda e que retornaria à região nos próximos dias com mais armamento.

Já na Cidade da Polícia, cães farejadores da Core localizaram grande quantidade de drogas escondidas em compartimentos adaptados, incluindo cilindros de gás natural no porta-malas do carro. Foram apreendidas porções de maconha e cocaína prontas para distribuição, além de um carro e uma motocicleta utilizados no esquema.

Os três presos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. As investigações seguem para identificar outros envolvidos e ampliar o mapeamento da rede criminosa.