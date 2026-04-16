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CPTRAN apreende carga de contrabando avaliada em R$ 200 mil na RJ-145, em Piraí

Por
FOLHA DO ACO
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Uma operação do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTRAN) resultou na apreensão de uma carga de produtos ilegais avaliada em cerca de R$ 200 mil, na RJ-145, em Piraí. A ação ocorreu durante fiscalização voltada ao combate a crimes nas rodovias, quando dois ônibus levantaram suspeitas e foram interceptados pelos agentes.

Durante a revista, os policiais encontraram diversos itens oriundos de contrabando e descaminho, incluindo cigarros eletrônicos, mais de 40 caixas com placas eletrônicas de celulares, 23 aparelhos iPhone, quatro celulares da marca Xiaomi e relógios da Apple, além de outros produtos.

Todo o material foi apreendido e encaminhado, junto com os responsáveis, para a 94ª Delegacia de Polícia de Piraí, onde o caso foi registrado. Os dois homens detidos vão responder por contrabando e descaminho, crimes cujas penas somadas podem chegar a até nove anos de prisão.

Foto: Divulgação

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