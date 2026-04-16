Condenado a mais de 12 anos por tráfico é preso pela Polícia Civil de Barra Mansa

Um homem de 50 anos, condenado a 12 anos e um mês de prisão em regime fechado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção ativa, foi preso nesta quinta-feira (dia 16) em Volta Redonda. A ação foi realizada por agentes da 90ª DP (Barra Mansa), após trabalho de inteligência voltado à captura de foragidos da Justiça.

De acordo com a Polícia Civil, o condenado tinha sentença definitiva expedida pela 2ª Vara Criminal de Volta Redonda e é apontado como integrante da chamada “velha guarda” do tráfico na região Sul-Fluminense, com atuação no bairro Siderlândia, área sob influência da facção Comando Vermelho. Ele possui cinco anotações criminais relacionadas a práticas anteriores.

O homem foi localizado no interior de um bar na Rua Onze, no bairro Siderlândia, e não ofereceu resistência no momento da abordagem. Após a prisão, ele foi levado para a 90ª DP, onde foi formalizado o cumprimento do mandado judicial.

Segundo a polícia, o condenado será encaminhado ao sistema prisional para iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

O delegado titular da 90ª DP, Marcus Montez, destacou a importância da ação: “A Polícia Civil segue atuando de forma permanente na localização e captura de criminosos ligados a organizações criminosas, reforçando o compromisso com a segurança da população e o combate qualificado ao crime”.

Foto: Divulgação