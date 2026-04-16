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Adolescente de 13 anos é morto a tiros dentro de casa em Porto Real

Por
FOLHA DO ACO
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Um adolescente de apenas 13 anos foi assassinado a tiros dentro de uma residência na noite dessa quarta-feira (dia 15), no bairro Jardim das Acácias, em Porto Real. O crime ocorreu na Rua 15 e está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com relatos de testemunhas, o jovem estava na casa da mãe quando um homem encapuzado invadiu o imóvel armado com uma pistola. O suspeito efetuou diversos disparos contra a vítima, que foi atingida por pelo menos cinco tiros de calibre 9 milímetros. Após o ataque, o criminoso fugiu e ainda não foi localizado.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML). Testemunhas foram levadas para a delegacia para prestar depoimento.

Informações preliminares levantadas pela polícia apontam que o adolescente teria ligação com uma facção criminosa e estaria em uma área dominada por um grupo rival no momento do crime. A hipótese de execução motivada pela disputa entre facções é uma das linhas de investigação.

O caso foi registrado na 100ª Delegacia de Polícia.

Com informações de Tico Balanço

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