Congresso Médico Acadêmico 2025 capacita estudantes para atuação em emergências e terapia intensiva

O Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) sediou, nos dias 8 e 9, mais uma edição do Congresso Médico Acadêmico, promovido anualmente pelo Conselho de Ligas Acadêmicas de Medicina da instituição. Neste ano, o evento contou com a organização da Liga Acadêmica de Suporte Emergencial e Intensivo, em parceria com professores do curso de Medicina.

Com foco na capacitação de futuros médicos para o cuidado crítico em emergências e terapia intensiva, o congresso trouxe palestras e discussões voltadas ao diagnóstico e tratamento em contextos que exigem rapidez, precisão e preparo técnico. A programação incluiu temas para o desenvolvimento acadêmico e profissional dos participantes, abordando desde protocolos clínicos até vivências interdisciplinares na medicina intensiva.

Para o coordenador do curso de Medicina do UniFOA, professor Júlio Aragão, cada edição do congresso médico representa um novo marco na trajetória acadêmica dos alunos. “A medicina está em constante evolução, e a cada encontro surgem novos desafios e temas a serem explorados. Nossos estudantes estão diretamente envolvidos na produção e na atualização desses conteúdos”, destacou.

Júlio também ressaltou a importância da experiência prática na organização do evento. “Esse momento vai além do conhecimento técnico. Eles aprendem a planejar, montar a estrutura, organizar os trabalhos científicos… Tudo isso contribui de forma significativa para a formação deles como profissionais preparados e engajados.”

O protagonismo estudantil também foi enfatizado pelo presidente da Fundação Oswaldo Aranha (FOA), Eduardo Prado. Para ele, o papel da instituição é o de apoiar e incentivar a autonomia acadêmica. “A FOA é apenas uma coadjuvante nesse processo. As verdadeiras estrelas são os alunos e os professores. Esse congresso médico nasce dentro do ambiente acadêmico, organizado pelos próprios estudantes, com apoio dos docentes”, afirmou.

Eduardo Prado reforça que a atividade extrapola os limites da sala de aula, preparando os alunos para desafios reais da profissão. “Ainda que seja uma ação quase extracurricular, ela traz temas relevantes tanto para a matriz curricular quanto para questões transversais que os futuros médicos certamente enfrentarão. Ver esse nível de envolvimento e iniciativa nos enche de orgulho.

”A professora Alessandra Patrícia Costa, que atua como orientadora da liga responsável pela edição de 2025, falou emocionada sobre o reencontro com o congresso médico, agora em uma nova posição. “É uma grande satisfação retornar a esse evento como docente, após tê-lo vivenciado como aluna. Estar ao lado de uma equipe tão organizada e comprometida é gratificante. Eles conduzem todo o processo com autonomia, e nós, professores, atuamos como guias. É um prazer fazer parte disso.”

O sentimento de realização também marcou o depoimento da estudante do 7º período, Beatriz Oliveira de Paula, presidente da Liga Acadêmica de Suporte Emergencial e Intensivo. “Esse momento é muito especial para mim. Estou no quarto ano do curso e sempre sonhei em fazer parte da organização do Congresso Médico. Nossa liga tem apenas um ano de existência, nasceu da fusão de outras duas, e já está à frente de um evento como esse. É extremamente realizador.”

A cada nova edição, o Congresso Médico Acadêmico do UniFOA reforça seu compromisso com a formação integral dos futuros médicos, ao promover conhecimento técnico, experiências práticas e valores como protagonismo, responsabilidade e trabalho em equipe, pilares que, sem dúvida, os acompanharão por toda a carreira.