Carro fica completamente destruído após acidente em Barra Mansa



Um grave acidente envolvendo um carro e dois ônibus foi registrado na noite desta segunda-feira (dia 11), em Barra Mansa. A batida aconteceu pouco antes das 20h, na Avenida José Melchiades, na Vista Alegre, em um trecho conhecido como “Curva da Pedra”, que liga o bairro à Vila Nova.

Com o impacto, o automóvel ficou completamente destruído. Segundo informações preliminares, pelo menos três pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança.

Apesar da gravidade do acidente e do susto, testemunhas relataram que as vítimas estariam conscientes e sem ferimentos considerados graves. Duas delas foram socorridas por populares, enquanto uma terceira vítima – um homem – recusou atendimento. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas.

Por causa da ocorrência, parte da via precisou ser interditada, provocando lentidão no trânsito da região. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

Foto: Redes Sociais