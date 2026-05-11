Receita Federal apreende chifres de cervo e parte de arma de caça no Aeroporto do Galeão

Uma ação integrada entre a Receita Federal e a Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro) resultou, no último sábado (dia 9), na apreensão de materiais de origem animal e item relacionado à caça transportados de forma irregular.

Durante inspeção de rotina, a Receita Federal apreendeu cinco pares de chifres de cervo e um crânio com chifres que não possuíam certificado ou autorização do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) nem do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Os itens foram encontrados na bagagem de um casal de brasileiros, naturais de Santa Catarina, que desembarcava no Brasil em um voo proveniente de Houston (EUA), com conexão em Atlanta (EUA). Além das peças de origem animal, também foi localizada na bagagem parte de uma arma de caça.

A Receita Federal reforça que a entrada no país de produtos de origem animal está sujeita a rigorosas normas sanitárias e ambientais, sendo obrigatória a apresentação de documentação que comprove a regularidade dos itens junto aos órgãos competentes. O descumprimento dessas exigências pode resultar em apreensão e demais sanções previstas na legislação vigente.