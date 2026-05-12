Operação Castratio: PF investiga fraude milionária em contratos de castração animal no Rio de Janeiro



A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (dia 12) a Operação Castratio com o objetivo de desarticular grupo criminoso suspeito de fraudar licitação em contratos vinculados à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro – atual SEAPA.

Na ação de hoje, policiais federais cumprem 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, em municípios dos Estados do Rio de Janeiro (Itaocara, Macaé, Niterói e na Capital do Rio) e São Paulo (São Roque e Mairinque).

A investigação, que visa apurar as irregularidades encontradas nos contratos firmados entre o Governo do Estado e uma empresa privada, identificou direcionamento, superfaturamento e fraude à licitação, além de outros crimes. A soma dos contratos sob suspeita, cujo objeto é o serviço de castração/esterilização de animais, chega a R$ 200 milhões de reais.

Além do crime de organização criminosa, os investigados poderão responder por frustrar o caráter competitivo da licitação e lavagem de dinheiro, sem prejuízo de eventuais outros crimes que possam surgir no decorrer da investigação.