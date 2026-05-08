Vereador Paulo Sandro solicita reunião com novo secretário estadual de Saúde para tratar sobre crise financeira na Oncobarra

O presidente da Câmara de Barra Mansa, vereador Paulo Sandro, solicitou durante sessão desta quinta-feira (dia 7), com apoio dos colegas parlamentares, que a direção da Casa encaminhe um ofício solicitando uma reunião com novo secretário de Estado de Saúde, Ronaldo Damião para tratar sobre crise de repasses que ameaça atendimento oncológico em Barra Mansa. A Oncobarra, clínica considerada referência no tratamento de câncer na região – com atendimento a 14 municípios – estaria enfrentando dificuldades devido à falta de repasses do Governo do Estado do Rio de Janeiro, cuja dívida já se aproxima de R$ 20 milhões.

De acordo com o vereador, a Câmara também quer informações sobre os repasses para a Angiobarra, que enfrenta a mesma situação. Uma reunião também foi solicitada junto ao Provedor da Santa Casa, Getúlio José Pereira, já que a unidade hospitalar é quem administra os dois centros de referência. Conforme ressaltou o vereador, a maior preocupação é que a crise possa comprometer atendimentos essenciais, principalmente tratamentos de quimioterapia e suporte hospitalar oferecido a pacientes da região, além de comprometer as condições financeiras dos profissionais.

“Estamos com esse grande problema na Oncobarra e, essa semana, fui pego de surpresa com uma pessoa que me procurou porque o cateterismo que faria na Angiobarra havia sido regulado para o Rio de Janeiro. Fui procurar saber é o motivo também é falta de repasses e dívidas do Estado. Ou seja, um cenário que compromete todas as 29 cidades que a Angiobarra atende. Como as unidades não são de responsabilidade da Secretaria de Saúde, eu hoje tive a liberdade de ligar para o doutor Getúlio, que é provedor da Santa Casa, e perguntei o que está acontecendo. Nós, somos 19 vereadores, essa Casa precisa entender a situação, até para que a gente possa se mobilizar. Conseguindo essa audiência, nós vamos levar de fato os números e a realidade do que está acontecendo. Nós estamos falando de vidas, é a situação é muito urgente”, destacou.

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