Governador Cláudio Castro envia à Alerj a indicação de Thiago Pampolha ao TCE-RJ

O governador Cláudio Castro indicou o vice-governador Thiago Pampolha (MDB) para uma vaga no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ). O documento de indicação chegou à Assembleia Legislativa (Alerj) nesta segunda-feira (dia 19) e será publicada ainda hoje em edição extraordinária do Diário Oficial. A tramitação será célere: a sabatina está prevista para esta terça-feira (dia 20), e a votação em plenário deve ocorrer já na quarta-feira (dia 21).

A proposta foi encaminhada pelo governador Cláudio Castro, que justificou a escolha destacando que Pampolha reúne “todos os requisitos objetivos e subjetivos reclamados pela ordem constitucional para a citada investidura”, além de possuir “ilibada reputação” e “notórios conhecimentos”.

A indicação será analisada pela Comissão de Normas Internas e Proposições Externas — responsável pela sabatina — e pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Ambas são presididas pelo deputado Rodrigo Amorim (União Brasil), aliado direto do presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, que conduz pessoalmente as articulações.

A nomeação de Pampolha tem forte impacto político. Sua saída do Executivo fluminense abre caminho para que Bacellar assuma o governo do estado em 2026. Para isso, Cláudio Castro deverá renunciar ao cargo a fim de disputar uma vaga no Senado Federal, em um acordo articulado com o apoio de lideranças nacionais, incluindo o presidente do União Brasil, Antonio Rueda.

Além de atual vice-governador, Pampolha tem trajetória política consolidada: já foi deputado estadual e secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade. Sua ida ao TCE simboliza a consolidação da aliança entre o Palácio Guanabara e a base governista na Alerj, além de reposicionar as peças no tabuleiro político fluminense com foco nas eleições de 2026.

