Metalúrgica realiza processo seletivo com 100 vagas em Barra do Piraí nesta terça-feira

A Metalúrgica Mor S/A, filial do Rio de Janeiro, vai realizar nesta terça-feira (dia 20) um processo seletivo para contratação de novos colaboradores em sua unidade de Barra do Piraí. A seleção ocorrerá a partir das 8h30, por ordem de chegada, na sede da empresa localizada na Rodovia Lúcio Meira, BR-393, Km 272, número 25570.

Serão distribuídas 100 senhas para o atendimento dos candidatos, que devem comparecer munidos de caneta, carteira de trabalho, RG e CPF. As vagas são para os setores de produção, almoxarifado, operador de empilhadeira e expedição.

A empresa reforça que pessoas com deficiência são bem-vindas no processo seletivo, reafirmando seu compromisso com a inclusão e diversidade no ambiente de trabalho.

Interessados devem chegar cedo, pois o atendimento será limitado à quantidade de senhas disponíveis.

