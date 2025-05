Hemonúcleo de Volta Redonda precisa de sangue A+ e B+

O Núcleo de Hemoterapia de Volta Redonda, que fica no Hospital São João Batista (HSJB), pede ajuda da população para ampliar o estoque de sangue na unidade. A necessidade maior, no momento, é dos tipos A positivo e B positivo. Estes tipos sanguíneos estão com os estoques baixos e necessitam ser repostos com mais urgência. No entanto, todos os doadores são bem-vindos à unidade.

O Banco de Sangue do município faz a captação de doadores das 7h às 13h, de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados. Qualquer pessoa com idade entre 16 e 69 anos pode ser doadora, sendo que os menores de 16 e 17 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis. Além disso, precisam respeitar o intervalo mínimo entre as doações, que é de 60 dias para homens e 90 dias para mulheres.

Para doar sangue é necessário estar bem de saúde, pesar acima de 50 quilos, estar descansado (ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas), não estar em jejum e nem ter ingerido alimentos gordurosos e bebida alcoólica no dia anterior à doação. No dia da doação, o voluntário deve apresentar na unidade um documento de identidade com foto.

O Hemonúcleo de Volta Redonda atende o HSJB, onde funciona, e mais cinco unidades: o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), no Retiro; o Hospital Nelson dos Santos Gonçalves (antigo Cais Aterrado); três hospitais privados na cidade; e ainda fornece hemocomponentes para unidades em outros dois municípios (Pinheiral e Piraí).

Foto: Arquivo – Secom/PMVR.