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Acidente: Viatura da PM e ônibus colidem em cruzamento no Retiro, em Volta Redonda

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FOLHA DO ACO
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Uma viatura da Polícia Militar e um ônibus da Viação Elite se envolveram em um acidente na manhã desta segunda-feira (dia 11), no cruzamento das avenidas Sávio Cota de Almeida Gama e Antônio de Almeida, no bairro Retiro, em Volta Redonda. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

De acordo com o registro da ocorrência, a colisão aconteceu por volta das 5h50, durante patrulhamento policial. Segundo a PM, a viatura seguia pela Avenida Antônio de Almeida, no sentido Aterrado, com os dispositivos luminosos de emergência acionados, quando avançou pelo cruzamento e acabou atingindo frontalmente o coletivo, que fazia o trajeto Aterrado-Retiro.

O motorista do ônibus relatou aos policiais que trafegava pela Avenida Sávio Cota de Almeida Gama e que o sinal estava verde para o coletivo no momento da passagem. Ele afirmou ainda que não conseguiu evitar a batida devido ao porte do veículo e à presença de passageiros.

Já o policial que conduzia a viatura declarou que, na percepção dele, o semáforo também estava favorável à passagem da equipe no momento da transposição do cruzamento.

Ainda segundo o boletim, o acidente provocou apenas danos materiais nos dois veículos. A perícia foi realizada pela Polícia Civil e toda a ocorrência foi registrada pelas câmeras corporais dos agentes envolvidos.

O tempo estava chuvoso no momento da colisão.

Foto: Reprodução

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