Homem é preso em flagrante por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma em Volta Redonda

Um homem foi preso em flagrante na tarde desta quarta-feira (dia 21), em Volta Redonda, suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio e por porte ilegal de arma de fogo. A ação foi conduzida por agentes da 93ª DP, sob coordenação dos delegados Vinicius Coutinho e José Neto.

A tentativa de homicídio ocorreu durante a madrugada, por volta das 0h45, na Rua 154, no bairro Laranjal. A vítima relatou que teve seu carro perseguido por um veículo modelo Parati, de onde partiram disparos de arma de fogo. O motorista conseguiu escapar ileso e informou às autoridades que não conhecia o autor da agressão.

Com base nas características do veículo e no horário da ocorrência, os policiais iniciaram um trabalho de inteligência. Através do sistema de leitura de placas e do videomonitoramento da Prefeitura, foi possível identificar a Parati envolvida na perseguição. O carro estava registrado em nome de um terceiro, que informou ter vendido o veículo há cerca de dois anos ao atual suspeito.

Os agentes se dirigiram ao endereço vinculado ao comprador, no bairro Vila Mury. No local, encontraram o veículo estacionado em frente à residência. Ao cercarem o imóvel, o suspeito tentou fugir pelos fundos, mas foi interceptado por um dos policiais. Durante a abordagem, foi localizada uma arma calibre 38 com seis munições intactas no quintal, no ponto onde ele tentou se evadir.

O suspeito foi encaminhado à delegacia junto com a arma, as munições e o veículo. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e por porte ilegal de arma de fogo. Após os procedimentos de praxe, será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

