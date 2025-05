Operação Caos: Fraude de R$ 64 mil leva PF a cumprir mandados em Volta Redonda

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (dia 21), a Operação Caos com o objetivo de desarticular um grupo criminoso que atua na região do Médio Paraíba por meio do cometimento de fraudes bancárias.

Na ação de hoje, policiais federais cumprem três mandados de busca e apreensão no município de Volta Redonda, sendo dois no bairro Jardim Suíça e um no bairro Aterrado. Também foram expedidos três mandados de sequestro de bens em nome dos investigados.

As investigações apuram os crimes de falsificação de documentos, uso de documento falso e estelionato, praticados em prejuízo da Caixa Econômica Federal, e foram iniciadas após o relato de uma vítima que descobriu a abertura indevida de conta bancária em seu nome, com a contratação fraudulenta de produtos de crédito que somavam mais de R$ 64 mil.

Com o avanço das apurações, a Polícia Federal identificou os principais suspeitos pelas fraudes bancárias. Há indícios de que o grupo criminoso tenha atuado em outras oportunidades, inclusive com a possível participação de um ex-funcionário da Caixa Econômica Federal, o que poderá levar à identificação de novos envolvidos.

A Polícia Federal prossegue com as investigações para esclarecer todos os fatos e identificar eventuais outros integrantes do esquema criminoso. Caso os elementos colhidos durante o cumprimento dos mandados confirmem a hipótese criminal, os investigados poderão responder pelos delitos de falsificação de documentos, uso de documento falso e estelionato.

