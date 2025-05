Cinbal ganha destaque na maior Feira da América Latina de Embalagens Metálicas

A Cinbal, do grupo Incoflandres, foi um dos destaques da LATAMCAN 2025, a maior feira de embalagens metálicas da América Latina, que atraiu indústrias e representantes comerciais de 34 países. O evento, realizado entre os dias 21 e 23 de maio, foi sediado no município de Atibaia, no interior de São Paulo, reunindo cerca de 700 expositores, que apresentaram as tendências de mercado, as novas tecnologias empregadas no setor metal-gráfico, além de aproximar desenvolvedores e fornecedores globais.

Um dos pontos importantes desta edição foi a pluralidade na grade dos painéis setoriais, que trouxeram para o debate temas como inovação, sustentabilidade, produtividade e soluções inteligentes. A palestra de abertura foi realizada pelo diretor de Operações da Cinbal, Eduardo Louver, que destacou o uso da tecnologia e Inovação empregadas no processo de litografia, técnica que imprime diretamente sobre o metal, transformando a embalagem em um produto personalizado, como encontramos, por exemplo nas latas de biscoitos que chamam a atenção dos consumidores.

Segundo Eduardo, os investimentos em tecnologia se tornam cada vez mais necessários a fim de otimizar os processos e entregar projetos que possam provocar uma interação e o desejo de consumo no público final.

“Cada embalagem metálica que vai para a gôndola dos supermercados passa por dezenas de processos tecnológicos, como as camadas de segurança na área interna, que garantem manter a qualidade do produto no contato com o aço. No entanto, é do lado externo que falamos que a mágica acontece, onde a construção do nosso trabalho tecnológico junto ao cliente busca se comunicar com o consumidor e por consequência provocar o desejo de compra. E esse efeito é interessante, já que é muito comum encontrar embalagens sendo reaproveitadas no pós consumo devido a sua beleza, alto-relevo ou campanhas especiais”, destacou o diretor de Operações da Cinbal, empresa que possui duas unidades no Sul Fluminense, nas cidades de Volta Redonda e Pinheiral.

Ainda durante as apresentações, Eduardo Louver voltou ao púlpito como convidado da palestra ministrada por Vivian Bravo Beck, da Industrial Physics, para compartilhar as experiências da Cinbal na utilização da tecnologia de medição – Specmetrix – a qual garante, com precisão, a qualidade e controle do processo de revestimentos da aplicação em embalagens metálicas.

“A Cinbal foi a primeira empresa no Brasil a implementar em seu processo produtivo a tecnologia do Specmetrix. Esse investimento foi muito importante para que pudéssemos avançar no controle do monitoramento do processo, oferecendo maior robustez, eliminando as perdas e garantindo a qualidade do produto final, principalmente na camada que faz a proteção ao alimento, que é a parte mais importante e uma embalagem metálica. Temos essa busca incessante por métodos e novidades no mercado tecnológico que possam oferecer, de fato, uma melhoria contínua da qualidade do processo”, finalizou.