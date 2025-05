Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense celebra 80 anos com evento especial

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense realizou, na quinta-feira (dia 29), um evento especial em comemoração aos seus 80 anos de sua fundação. Para marcar a data, a diretoria organizou um sorteio de prêmios, incluindo valores em dinheiro, bicicletas e Air Fryers.

O presidente do sindicato, Odair Mariano, destacou a importância da entidade na luta pelos direitos dos trabalhadores ao longo das décadas. “Chegar aos 80 anos é um marco que celebra não apenas a nossa história, mas também a força e a união dos metalúrgicos da região. Seguimos firmes na defesa dos interesses da categoria e na construção de um futuro melhor para todos”, afirmou.

Segundo a diretoria, o evento reforça o compromisso do sindicato com seus filiados, promovendo integração e reconhecimento. “A celebração dos 80 anos reafirma o papel essencial da instituição na valorização do trabalhador metalúrgico do Sul Fluminense”.



80 anos de história

Em 2025, o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense celebra 80 anos. Desde sua fundação em 1942, ainda como Associação, a entidade esteve na linha de frente da defesa dos direitos trabalhistas, acompanhando as transformações sociais e industriais do Brasil.

A chegada da CSN em Volta Redonda impulsionou a luta operária, e em 1945, o sindicato foi oficialmente reconhecido. A mudança para Volta Redonda em 1947 consolidou sua importância na organização da classe metalúrgica.

Um dos momentos marcantes foi a greve de 1988, quando trabalhadores da CSN exigiram melhores condições de trabalho. O trágico episódio de 9 de novembro, que resultou na morte de três operários, se tornou um símbolo de resistência e levou à criação do Memorial 9 de Novembro, projetado por Oscar Niemeyer.

“Mesmo diante dos desafios, o Sindicato se fortaleceu, ampliando sua atuação, e hoje representa metalúrgicos de Volta Redonda, Barra Mansa, Resende, Itatiaia, Quatis, Porto Real e Pinheiral, sendo um pilar na luta por direitos e valorização da categoria”, diz trecho do comunicado da entidade.

Veja a lista de ganhadores

1 – R$ 3.000,00 – Luiz Carlos Pereira (Prossifer)

2 – R$ 1.500,00 – Fabrício de Souza Silva Júnior (CSN)

3 – R$ 1.000,00 – Paulo Sérgio de Oliveira (CSN)

4 – R$ 500,00 – Élton de Paula Teodoro (CSN)

5 – R$ 500,00 – Jailson da Silva Roger (CSN)

6 – R$ 500,00 – Guilherme Carvalho Guimarães (Kroschu)

7 – R$ 500,00 – Giovana da Silva Fernandes (Kroschu)

8 – R$ 500,00 – Deiveson Izidório (CSN)

9 – R$ 500,00 – Wallace O. da Silva (CINBAL)

10 – R$ 500,00 – Adriano de Freitas (CSN)

11 – R$ 500,00 – Alana Cristina B. Lauriano (CSN)

12 – R$ 500,00 – Luiz Carlos de Oliveira (CSN)

13 – Bicicleta – Clício Cesar S. Pinheiro (CSN)

14 – Bicicleta – João Bosco Viana de Freitas (SEMCON)

15 – Air Fryer – Paulo Eduardo M. da Silva (CSN)