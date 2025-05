Próximo a datas estratégicas para o comércio, Prefeitura autoriza reforma do Mercado Popular da Vila

Às vésperas de duas datas estratégicas para o comércio – o Dia dos Namorados, em junho, e o Dia dos Pais, em agosto – a Prefeitura de Volta Redonda autorizou o início das obras de reforma e ampliação do Mercado Popular da Vila Santa Cecília, por meio da Ordem de Serviço nº 11/2025, assinada neste mês. O contrato prevê a conclusão dos serviços em quatro meses, ou seja, até o final de setembro, caso não haja atrasos.

O projeto contempla a substituição das telhas de policarbonato da cobertura do prédio principal, instalação de exaustores e troca de telhas e calhas na praça de alimentação, além da limpeza da cobertura, com o objetivo de melhorar a ventilação e solucionar os recorrentes vazamentos. As estruturas existentes deverão ser mantidas, passando por reparos, lixamento e pintura.

A parte elétrica também será completamente readequada, com substituição de eletrodutos, cabos, disjuntores, caixas, luminárias, lâmpadas, reatores e redimensionamento dos circuitos elétricos, conforme as normas técnicas da ABNT.

Espaço vital para o comércio popular

Com mais de 100 boxes comerciais ativos e uma praça de alimentação movimentada, o Mercado Popular da Vila é considerado um ponto de referência para o pequeno varejo de Volta Redonda. Localizado no centro comercial da cidade, o espaço atrai diariamente centenas de consumidores. Inaugurado há quase 25 anos, o mercado passou a acumular problemas estruturais nos últimos anos, que se agravaram durante o período chuvoso.

A promessa de reforma não é nova. Desde julho de 2021, o projeto de revitalização vem sendo discutido pela prefeitura, mas só em 30 de julho de 2024 – mais de três anos depois – foi realizada a licitação, na modalidade de menor preço global. De lá até a assinatura da ordem de serviço, quase 12 meses se passaram.