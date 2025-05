VR: Suposto chefe do tráfico é detido no Monte Castelo

Um homem suspeito de comandar o tráfico de drogas no bairro Monte Castelo foi encaminhado à 93ª DP (Volta Redonda) na noite da quinta-feira (dia 29), após uma ação da Polícia Militar.

De acordo com informações preliminares da PM, os agentes já tinham recebido denúncias apontando a atuação do suspeito com venda de drogas na região. Com base nessas informações, os policiais cercaram o imóvel onde ele estaria e realizaram buscas no local.

Durante a operação, foram apreendidos nove rádios comunicadores, quatro carregadores para os equipamentos, um telefone celular, duas chaves de veículos e R$ 60 em dinheiro. Apesar do material recolhido, nenhuma substância entorpecente foi encontrada.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o encaminhamento jurídico do suspeito após a condução à delegacia.

Foto: Divulgação