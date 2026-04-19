Tentativa de homicídio: Homem é agredido e ameaçado por trio em Barra Mansa

Um homem de 29 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de sábado (dia 18), em Barra Mansa, após ser agredido por três indivíduos e ter uma arma de fogo apontada em sua direção. O crime ocorreu nas proximidades de um bar no bairro Bocaininha.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima deu entrada na Santa Casa com sinais de agressão. Aos agentes, ele relatou que estava em seu veículo quando avistou a ex-companheira próxima a um bar. Ao descer do carro e tentar chamá-la, ela não respondeu e seguiu em direção a um ponto de ônibus.

Nesse momento, três homens saíram do estabelecimento e foram em direção à vítima. Segundo o relato, um dos suspeitos o empurrou, outro o atingiu na cabeça com uma cadeira e o terceiro sacou um revólver e tentou efetuar disparos por três vezes, mas a arma falhou.

Ainda segundo a vítima, ele reconheceu um dos agressores, mas não soube informar se era o homem que portava a arma.

Apesar da violência da ação, o homem apresentava estado de saúde aparentemente estável e permaneceu sob cuidados médicos para realização de exames. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, que ficará responsável pela investigação.

A motivação do crime ainda será apurada. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.