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Tentativa de homicídio: Homem é agredido e ameaçado por trio em Barra Mansa

Por
FOLHA DO ACO
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Um homem de 29 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de sábado (dia 18), em Barra Mansa, após ser agredido por três indivíduos e ter uma arma de fogo apontada em sua direção. O crime ocorreu nas proximidades de um bar no bairro Bocaininha.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima deu entrada na Santa Casa com sinais de agressão. Aos agentes, ele relatou que estava em seu veículo quando avistou a ex-companheira próxima a um bar. Ao descer do carro e tentar chamá-la, ela não respondeu e seguiu em direção a um ponto de ônibus.

Nesse momento, três homens saíram do estabelecimento e foram em direção à vítima. Segundo o relato, um dos suspeitos o empurrou, outro o atingiu na cabeça com uma cadeira e o terceiro sacou um revólver e tentou efetuar disparos por três vezes, mas a arma falhou.

Ainda segundo a vítima, ele reconheceu um dos agressores, mas não soube informar se era o homem que portava a arma.

Apesar da violência da ação, o homem apresentava estado de saúde aparentemente estável e permaneceu sob cuidados médicos para realização de exames. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, que ficará responsável pela investigação.

A motivação do crime ainda será apurada. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

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