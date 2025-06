Mulher é baleada a mando do ex-companheiro em Vassouras; dois homens são presos

Uma mulher de 29 anos foi vítima de uma tentativa de feminicídio na manhã do último sábado (dia 31), no bairro Matadouro, em Vassouras. Segundo a Polícia Civil, o crime foi encomendado pelo ex-companheiro da vítima, de 34 anos, e executado por um amigo dele, um homem de 41 anos. Ambos foram presos em operações realizadas entre quarta e quinta-feira (dias 4 e 5), com apoio da Polícia Militar e da Secretaria Municipal de Segurança.

De acordo com as investigações, a vítima foi atingida por quatro disparos e socorrida em estado grave para o Hospital Universitário de Vassouras. Ainda internada, ela conseguiu identificar o autor dos tiros por uma fotografia apresentada pelos investigadores. O suspeito foi encontrado em casa, no mesmo bairro onde ocorreu o crime. Ele confessou à polícia ter aceitado matar a mulher a mando do ex-companheiro, em troca de R$ 10 mil, alegando estar passando por dificuldades financeiras.

Na residência do autor dos disparos, os agentes apreenderam o revólver calibre 38 utilizado no crime, com seis munições deflagradas. Também foram encontrados nove pinos de cocaína e um pequeno tablete de maconha.

A Polícia Civil representou pela prisão temporária do ex-companheiro da vítima, que foi autorizada pela Justiça. Ele foi detido no bairro Madruga, na quinta-feira (dia 5). Durante o depoimento, preferiu permanecer em silêncio e se manifestar apenas em juízo.

O caso foi registrado na delegacia de Vassouras. Cabe acrescentar que a mulher já havia registrado um boletim de ocorrência contra o ex por ameaças anteriores, motivadas pela não aceitação do fim do relacionamento.

