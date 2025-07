Artistas de Paraty brilham na programação do Sesc na Flip

Rodas de conversas, shows poéticos, oficinas, contação de histórias, performances, intervenções artísticas e exposição fazem parte da programação do Sesc na Festa Literária Internacional de Paraty – Flip 2025, realizada de 31 de julho a 3 de agosto. artistas de Paraty também serão protagonistas, ao lado de escritores e personalidades de todas as regiões do país.

O Sesc estará na Flip em três espaços: o Sesc Santa Rita, a Casa Edições Sesc e a Casa Sesc, todos localizados no Centro Histórico da cidade. A programação é inteiramente gratuita.

Flávio de Araújo, poeta e educador popular caiçara, vai apresentar o seu livro ‘Almanaque Cabeça de Maré’ (Editora Sesc/2023) no dia 1º, às 17h, no café literário ‘Maré de Memórias’, no Sesc Santa Rita. Já no domingo, ele lidera uma oficina de criação de rimas para crianças no Sarau Infantil Picaretinha Cultural, estimulando o lado criativo da plateia.

A artista têxtil indígena do povo Goitacá, Aline Bagre, vai apresentar o bordado poético durante a oficina ‘Fio verso: memória em ponto poético’, no dia 31, às 14h, no Sesc Santa Rita. Para Aline, que mora em Paraty há três anos e trabalha com bordados desde 2013, as agulhas substituem as flechas. “São meus instrumentos de resistência, uso agulhas e linhas na luta por visibilidade e identidade’, afirma a artista, que tornou o bordado sua fonte de renda e inspiração.

A arte-educadora Ana Carolina Silva trocou a rotina em uma empresa no Rio de Janeiro por uma vida dedicada à arte e promoção da leitura em Paraty. Moradora da cidade há 12 anos, ela fez cursos de contadora de histórias e mediação de leitura. Desde então, atua em bibliotecas comunitárias quilombos, aldeias indígenas e bairros periféricos da cidade que escolheu trilhar sua nova profissão. “É muito gratificante ver crianças que nunca tiveram acesso a livros se encantarem com as histórias, lembrarem delas, se emocionarem”, conta.

Programação diversificada

Além das agendas que valorizam a produção cultural e literária da região, a programação do Sesc na Flip oferece para o público conversas dos mais diversos temas, desde assuntos contemporâneos como ‘Inteligência Artificial e Direitos Autorais’ com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Cármen Lúcia (Casa Sesc) a discussões sobre a sétima arte, com a cineasta Daniela Thomas e a pesquisadora Vera Hambuger (Casa Edições Sesc).

Três casas. Um só Sesc.

No Sesc Santa Rita, unidade do Polo Sociocultural Sesc Paraty, os visitantes vão poder desfrutar de diálogos com autores e profissionais do meio literário, oficinas, contação de histórias, exposição e intervenções artísticas. Na Casa Edições Sesc, a programação traz autores da editora de São Paulo e convidados, com debates sobre temas contemporâneos, presentes em suas recentes publicações. Já a Casa Sesc contará com mediações de leituras, bate-papos, palestras, shows e intervenções. Também estarão disponíveis para venda títulos das Edições Sesc, Editora Senac São Paulo e Editora Senac Rio.

Poesias e produções literárias

A poesia terá destaque, com nomes como Leila Míccolis, Bruna Mitrano, Angélica Freitas e Lívia Natália. No primeiro dia de programação no Sesc Santa Rita, o gênero vai passear pelos Cafés Literários, oficinas e na literatura de cordel. Na Casa Sesc, os shows poéticos são o destaque, com Tiganá Santana e Adriana Calcanhoto.

A criação literária e o mercado editorial também estarão em pauta no Sesc Santa Rita, nos bate-papos de Tati Bernardi e Luciany Aparecida (De onde nasce a ficção?) e das editoras independentes Sony Fersesck (Roraima) e Aline Cardoso (Paraíba).

A natureza, as questões do meio ambiente e dos territórios serão discutidas em toda a programação, com destaque para as conversas que acontecem na Casa Edições Sesc, como “Observação de Aves e Conservação da Natureza” com Fabio Schunck e Tetê Espíndola e “Costa Norte do Brasil: Belezas e Desafios”, com Fernando Gabeira e João Farkas.

Outros temas atuais que serão contemplados nos espaços do Sesc são: o combate às fake news, com Marcia Tiburi e Jean Wyllys; Inteligência Artificial, com Marcelo Tas e Sergio Amadeu da Silveira; os caminhos para a educação inclusiva, com a ministra Macaé Evaristo e Sofia Netrovski; riscos, desafios e soluções de crescer em tempos de tela, com Daniel Becker e Gandhy Piorski; as tecnologias do encantamento entre o artesanal e o digital, com Nina da Hora e Aliã Wamiri.

Outras atividades:

A programação do Sesc na Flip abre um espaço para a celebração dos 20 anos do BiblioSesc, projeto de democratização e incentivo à leitura. Uma mesa de debate e uma exposição no Sesc Santa Rita mostrará a trajetória da iniciativa que contribui com a formação de novos leitores nas metrópoles, pequenas cidades e periferias do Brasil. Serão distribuídos 300 livros dos vencedores do Prêmio Sesc de Literatura de 2024 para celebrar a data.

Lançamentos editoriais do Sesc

Serão lançadas duas publicações, ambas gratuitas: a nova edição da Revista Palavra e a edição de estreia da Revista Azul e Amarelo.

Visitantes poderão doar alimentos nos espaços do Sesc

Reforçando o compromisso com a comunidade local, durante os dias do evento haverá arrecadação de alimentos pelo Sesc Mesa Brasil, programa de combate à fome e ao desperdício de alimentos.

A programação do Sesc é gratuita e está disponível na íntegra no site sesc.com.br/sescnaflip.

Espaços do Sesc no Centro Histórico de Paraty

Sesc Santa Rita – Rua Santa Rita, 133

Casa Sesc Editorial RJ – Rua Marechal Santos Dias, 115

Casa Edições Sesc – Rua Marechal Santos Dias, 20