Mulher é presa suspeita de agredir as filhas em Volta Redonda

Uma ação conjunta da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e da Polícia Militar (PM) resultou na prisão de uma mulher de 27 anos, suspeita de agredir as duas filhas, de 5 e 6 anos, na tarde dessa sexta-feira (22), no bairro Belo Horizonte, em Volta Redonda.

As equipes foram acionadas após denúncia informando que as crianças estariam sendo vítimas de agressões dentro de uma residência na Rua Central. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram as menores com sinais de violência.

Segundo informações registradas na ocorrência, testemunhas relataram que uma das crianças teria sido enforcada e a outra jogada pela escada da residência. Diante da situação, as vítimas receberam atendimento imediato e foram encaminhadas ao Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (HMMR), o Hospital do Retiro, para cuidados médicos.

Após buscas, a suspeita foi localizada no bairro Vale Verde por equipes da GMVR e da PM. Ela foi detida e encaminhada à 93ª Delegacia de Polícia (DP) para prestar esclarecimentos.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Volta Redonda pelos crimes de lesão corporal, maus-tratos e violência contra criança e adolescente. As crianças permaneceram sob os cuidados do pai.

Secom/PMVR.