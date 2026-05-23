Resende lidera ranking de qualidade de vida no Estado do Rio, aponta IPS Brasil 2026

Resende conquistou a primeira colocação no ranking de qualidade de vida entre os municípios do Estado do Rio de Janeiro, segundo dados divulgados na quarta-feira (dia 20) pelo Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026. O levantamento avaliou os 5.570 municípios brasileiros com base em indicadores sociais e ambientais.

A cidade alcançou nota 67,54 e foi classificada como “relativamente forte” no ranking geral. O município também recebeu avaliação forte no quesito oportunidades, consolidando-se como destaque do Sul Fluminense e referência estadual em qualidade de vida.

Segundo o prefeito Tande Vieira (PP), o resultado reflete os investimentos e o planejamento adotados pela cidade nos últimos anos.

“Receber esse reconhecimento pelo segundo ano consecutivo mostra que Resende está no caminho certo. Esse resultado é fruto de muito planejamento, investimentos responsáveis e do compromisso em construir uma cidade cada vez melhor para as pessoas. Seguiremos trabalhando para ampliar oportunidades, fortalecer os serviços públicos e garantir mais qualidade de vida para a nossa população”, disse.

O IPS Brasil mede a qualidade de vida da população com base em 57 indicadores públicos distribuídos em áreas como saúde, educação, segurança, moradia, meio ambiente e acesso a oportunidades. Os dados utilizados são obtidos em fontes oficiais, entre elas IBGE, DataSUS, Inep e MapBiomas.

Diferentemente de levantamentos focados apenas na economia, o índice avalia se a população consegue acessar serviços essenciais e viver com qualidade no dia a dia.

Desempenho regional

Além de Resende, outros municípios do Sul Fluminense também aparecem entre os mais bem posicionados do estado. Quatis ficou na sétima colocação estadual, com nota 65,63. Embora tenha recebido classificação intermediária no índice geral, a cidade obteve avaliação forte no quesito oportunidades.

Volta Redonda aparece na décima posição estadual, com nota 65,03. O município foi considerado forte em fundamentos do bem-estar, mas apresentou desempenho fraco em nutrição, cuidados médicos básicos e inclusão social.

Barra Mansa surge na sequência, ocupando a 15ª colocação estadual, com nota 64,39. A cidade recebeu classificação intermediária no ranking geral, mas apresentou desempenho forte em fundamentos do bem-estar e oportunidades.

Já Porto Real ficou na 17ª posição, com nota 64,36, seguido por Rio Claro, em 21º lugar, com nota 63,88. Itatiaia e Pinheiral também aparecem entre os municípios mais bem colocados do estado. Itatiaia ocupa a 24ª posição estadual, com nota 63,73, enquanto Pinheiral aparece logo em seguida, na 25ª colocação, com nota 63,71. Ambas receberam avaliação intermediária no levantamento.

Mais abaixo no ranking estadual aparecem Piraí, na 32ª posição, com nota 62,54, e Barra do Piraí, em 52º lugar, com nota 61,17. As duas cidades também receberam classificação intermediária no IPS Brasil.

Angra dos Reis aparece entre os municípios da região com pior desempenho no ranking estadual, ocupando a 75ª colocação entre as cidades fluminenses, com nota 59,37. Apesar da avaliação intermediária no índice geral, o município foi considerado fraco no eixo Necessidades Humanas Básicas, que reúne indicadores ligados a saneamento, segurança, moradia e acesso a serviços essenciais.

Desigualdade regional

O levantamento também evidenciou a desigualdade entre as regiões brasileiras. Das 20 cidades mais bem colocadas do país, 18 estão nas regiões Sul e Sudeste. Já entre as 20 piores, 19 pertencem ao Norte e Nordeste.

Pelo terceiro ano consecutivo, Gavião Peixoto, no interior paulista, liderou o ranking nacional de qualidade de vida. Já Uiramutã, em Roraima, ficou na última posição. Entre as capitais, Curitiba-PR aparece como a melhor colocada do país. Já o Rio de Janeiro ocupa a 11ª posição entre as capitais brasileiras, com nota 67.