Voltaço encerra preparação para semifinal da Copa Sul-Sudeste contra o Avaí

O Esquadrão de Aço finaliza, nesta terça-feira (dia 19), a preparação para a semifinal da Copa Sul-Sudeste contra o Avaí. A partida será disputada nesta quarta-feira (dia 20), às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira.

A equipe do Voltaço realizou as atividades preparatórias para o confronto no Centro de Treinamento João Havelange, local onde também ficará concentrada para a partida.

Durante os treinamentos, o elenco realizou atividades técnicas e táticas, além de estudos sobre a equipe adversária. Devido ao curto intervalo entre o último compromisso e a semifinal, a comissão técnica contou com apenas dois dias de preparação para os ajustes visando o confronto decisivo.

O lateral Jean Victor falou sobre a expectativa para o confronto e destacou a importância do duelo válido pela semifinal. “O momento pede essa virada de chave. Vamos focar e trabalhar em cima do que tem que ser feito. A expectativa é muito boa para conseguirmos um bom resultado. Sabemos que são dois jogos importantíssimos, primeiro em casa e depois em Florianópolis, mas temos total condição de chegar, fazer um grande jogo, conquistar um bom resultado dentro de casa e, se Deus quiser, garantir essa vaga para a grande final”.

Foto: João Braz/ COMKT-VRFC