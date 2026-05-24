Casal é detido pela PRF na Dutra com SUV “clone” roubado no Rio; veículo está avaliado em mais de R$ 143 mil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deteve um casal na manhã deste domingo (dia 24) após flagrar um veículo “clone” circulando pela Rodovia Presidente Dutra, em Itatiaia. A abordagem aconteceu por volta das 11h30, no km 325, no sentido São Paulo.

Segundo a PRF, agentes da equipe BRAVO, da 7ª Delegacia, realizavam fiscalização de rotina quando abordaram um veículo VW/T-Cross HL TSI com placas de Sorocaba (SP). No carro estavam um homem, de 33 anos, e uma mulher, de 29.

Durante a abordagem, o motorista informou aos policiais que mora em São Paulo e que havia viajado de ônibus para o Rio de Janeiro no dia anterior para buscar o veículo no bairro Campo Grande, na Zona Oeste da capital. Ele alegou que o carro teria sido adquirido por um ex-cunhado e que estaria apenas fazendo um favor ao buscar o automóvel. Ainda de acordo com o relato, o veículo teria sido entregue por “um homem alto e de pele branca”, cujo nome ele disse não conhecer. A passageira confirmou a versão apresentada pelo condutor.

Após uma inspeção minuciosa, os policiais constataram adulterações nos elementos identificadores do veículo. A PRF verificou que se tratava de um “clone”. O carro original, de mesma marca, modelo e cor, é registrado no Rio de Janeiro e possui registro de roubo desde o dia 29 de março deste ano, também na capital fluminense.

O casal foi detido e encaminhado para a 99ª Delegacia de Polícia de Itatiaia, onde a ocorrência foi registrada e serão realizados os procedimentos legais.

Segundo consulta à tabela Fipe, o veículo recuperado, ano 2024/2025, está avaliado em R$ 143.595.