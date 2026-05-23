Sindicato dos Metalúrgicos orienta trabalhadores da CSN a recusarem proposta do acordo coletivo

O Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense informa que a CSN manteve, durante as negociações do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 2026/2027, uma proposta considerada “inadmissível” pela entidade sindical. Mesmo diante da insatisfação com os termos apresentados pela empresa, o sindicato decidiu levar a proposta para apreciação democrática dos trabalhadores em votação.

De acordo com o presidente do sindicato, Odair Mariano, a orientação da direção sindical é para que os trabalhadores votem “não” à proposta apresentada pela empresa.

“Mais uma vez a CSN demonstra falta de respeito com os trabalhadores ao insistir em uma proposta muito abaixo do esperado pela categoria. O sindicato vai respeitar a decisão democrática dos trabalhadores e levar a proposta para votação, mas nossa orientação é clara: votar não”, afirmou Odair Mariano.

O sindicato reforçou a importância da participação de todos os trabalhadores da CSN na votação da proposta da Campanha Salarial 2026/2027, que acontecerá na quarta-feira, dia 27 de maio, das 7h às 17h.

A votação será realizada de forma on-line, por meio de link ou QR Code disponibilizado pela entidade sindical.

O presidente Odair Mariano esclarece que a votação online pela plataforma GRTS é segura, transparente e já é utilizada por diversas empresas e entidades em todo o país. “A plataforma é homologada e certificada pelo Ministério Público do Trabalho, garantindo mais confiabilidade e segurança para os trabalhadores.

Com praticidade e sigilo do voto, cada trabalhador pode participar de onde estiver, fortalecendo a democracia e a participação da categoria.

Quem decide a eleição é você, trabalhador e trabalhadora”.

Proposta

ABONO 2025: 2,2310 salários (operacional) pago em 2 parcelas iguais, sendo a 1ª parcela, até 5 dias úteis após a assinatura do ACT e a 2ª parcela em novembro/26.

CARTÃO EXTRA (BANCO DE HORAS): R$900,00 pago em 2 parcelas de R$450,00 (1ª parcela em até 5 dias úteis e a 2ª parcela em novembro/26)

CARTÃO ALIMENTAÇÃO: R$1.135,07

AUXÍLIO CRECHE: R$ 769,20

REAJUSTE SALARIAL:

4,11% para salários até R$5.000,00 + supervisores e técnicos, sendo 2,055% aplicados em maio/26 e 2,055% aplicados em dezembro/26, ambos sobre o salário de abril/26;

1% para salários superiores a R$5.000,00 (exceto supervisores e técnicos) em dezembro/26

MANUTENÇÃO DE TODAS AS CLÁUSULAS ANTERIORES