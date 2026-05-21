Volta Redonda empata com Avaí na semifinal da Copa Sul-Sudeste

Nessa quarta-feira (dia 20), o Voltaço empatou em 2 a 2 com o Avaí, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Sudeste, no Estádio Raulino de Oliveira. Os gols do Esquadrão de Aço foram marcados por Pedro Costa e Alan.

O Volta Redonda começou a partida em alta intensidade e abriu o placar logo nos primeiros minutos com Pedro Costa. No entanto, pouco tempo depois, o Avaí chegou ao empate com Gasolina. Após igualar o marcador, a equipe visitante passou a criar mais oportunidades, exigindo boas intervenções do goleiro Avelino.

Na segunda etapa, o Voltaço voltou mais ofensivo e passou a controlar as ações da partida. Logo no início, Pedro Costa cobrou escanteio na medida para Alan, que subiu bem e cabeceou para colocar novamente o Volta Redonda em vantagem. Porém, aos 44 minutos, Daniel Penha marcou para o Avaí e decretou o empate em 2 a 2. Já nos acréscimos, Guilherme Aquino, do Avaí, foi expulso.

O confronto decisivo entre as equipes acontece na próxima quarta-feira (27), às 19h, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, valendo uma vaga na final da competição.

Próximo jogo
O Voltaço volta a campo no próximo domingo (dia 24), às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira, para enfrentar o Ypiranga.

Foto: João Braz/COMKT-VRFC

