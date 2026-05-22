Urgente: Carreta com plásticos pega fogo e interdita pista de subida da Serra das Araras

Uma carreta que transportava plásticos para reciclagem pegou fogo na noite desta sexta-feira (dia 22) na Serra das Araras, em Piraí. O incêndio aconteceu na altura do km 231 e provocou a interdição da pista de subida da Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros (CBMERJ) estão no local.

Apesar do incêndio, não houve vítimas. As causas do fogo ainda não foram esclarecidas.

Por conta da ocorrência, o trânsito apresenta retenção no trecho interditado. Segundo a PRF, não há previsão de liberação.

Mais informações em breve.

Foto: Divulgação/PRF