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Adeus a Dione Drable: avó do ex-prefeito Rodrigo Drable morre aos 90 anos em Barra Mansa

Por
FOLHA DO ACO
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Morreu nesta sexta-feira (dia 22), aos 90 anos, Dione Ignês Chiesse Drable, avó do ex-prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable. Dione também foi esposa do ex-prefeito Marcello Drable e era considerada uma figura muito querida pela família e amigos.

Na noite anterior, Rodrigo publicou um texto emocionado nas redes sociais relatando o momento de despedida vivido ao lado dela na Santa Casa de Barra Mansa. Na publicação, ele falou sobre o sofrimento da família, refletiu sobre a importância do cuidado com as pessoas amadas e destacou a trajetória de vida de Dione.

“Minha avó é uma das pessoas mais generosas que conheci. Carinhosa, companheira, gentil. Daquelas pessoas que fazem o mundo parecer um lugar melhor só por existirem”, escreveu o ex-prefeito.

No texto, Rodrigo também contou que decidiu permanecer ao lado da avó até os últimos momentos e ressaltou que a experiência o fez refletir sobre a necessidade de estar mais presente junto da família e amigos.

O velório acontece no Cemitério Municipal de Barra Mansa. O sepultamento está previsto para as 17h desta sexta-feira.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

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