“Acabou a bagunça”: Furlani fecha acessos sob a Ponte dos Arcos para reforçar segurança

A Prefeitura de Barra Mansa iniciou na terça-feira (dia 19) o fechamento dos acessos localizados na parte de baixo da Ponte dos Arcos, no Centro da cidade. A medida, segundo o governo municipal, tem como objetivo combater situações de desordem, consumo de drogas, importunação e insegurança relatadas por moradores e pedestres que circulam pela região, principalmente durante a noite.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito Luiz Furlani afirmou que a decisão foi tomada após diversas tentativas de diálogo e abordagens sociais realizadas por equipes da Assistência Social, Ordem Pública e Guarda Municipal. Segundo ele, as ações de acolhimento foram feitas repetidamente, mas não surtiram efeito.

“Acabou a bagunça”, declarou o prefeito ao anunciar a intervenção. De acordo com Furlani, o fechamento será realizado nos dois lados da Ponte dos Arcos e a mesma medida deverá ser adotada futuramente na Ponte Nilo Peçanha.

A prefeitura informou que os espaços vinham sendo utilizados para práticas consideradas irregulares e que moradores relatavam medo ao passar pelo local, principalmente mulheres, idosos e famílias no período noturno. O governo municipal destacou ainda que as ações de ordenamento urbano continuarão em outros pontos da cidade.

Ao mesmo tempo em que realiza o fechamento das áreas, o município reforçou que mantém uma rede de assistência voltada à população em situação de rua. Entre os serviços oferecidos está o Centro POP, localizado na Rua Oscar da Silva Marins, no Centro, que disponibiliza banho, lavagem de roupas, troca de roupas, alimentação, atendimento médico, psicológico e apoio para emissão de documentos.

As equipes do Centro POP também realizam abordagens sociais diariamente nas ruas da cidade, entre 8h e 19h, com encaminhamento para o Abrigo Municipal Mário Pinguilim, no bairro Siderlândia. O espaço funciona como residência temporária para pessoas que desejam deixar a situação de rua e reconstruir vínculos familiares e sociais.

Segundo a secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Joseane Ricarte, o objetivo do trabalho é oferecer acolhimento humanizado e criar oportunidades de recomeço. Ela destacou que parte das pessoas em situação de rua deseja sair dessa realidade e recebe apoio integrado da rede municipal.

Outro equipamento citado pela prefeitura é o Restaurante do Povo Irmã Ruth, que oferece café da manhã, almoço e jantar a preços populares. Desde a reabertura, em 2024, o local já ultrapassou a marca de 940 mil refeições servidas, segundo o município.