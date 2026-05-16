Saia justa: Neto é pressionado a sancionar projeto de motolâncias após visita de Doutor Luizinho

O prefeito de Volta Redonda, Neto (PP), vive um dilema entre o discurso e a prática. Conhecido por citar, em quase todas as suas intervenções públicas, a relação de “amizade e profunda gratidão” que nutre pelo deputado federal Doutor Luizinho (PP), Neto agora se vê pressionado a tirar do papel uma das principais bandeiras do aliado: a implementação das motolâncias no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A pressão subiu de tom no último sábado (dia 9), quando Doutor Luizinho esteve em Volta Redonda a convite do vereador Paulinho do Raio-X (Republicanos). No encontro, a defesa do reforço no socorro sobre duas rodas foi central. O problema é que, embora Neto e Luizinho garantam as motos via emenda parlamentar, o projeto de lei que regulamenta e autoriza o serviço (PL 150/2025) ainda aguarda a sanção do próprio prefeito.

O projeto, aprovado pela Câmara Municipal em abril e antecipado pela Folha do Aço, é de autoria de Paulinho do Raio-X. O vereador conseguiu o que muitos tentam: o apoio direto e o compromisso de envio de recursos por parte de Doutor Luizinho. Com o deputado federal – principal articulador de recursos para a saúde de Volta Redonda – defendendo abertamente a medida, o silêncio de Neto sobre a sanção da lei começa a causar ruído nos bastidores.

A situação é curiosa: Neto costuma ser célere ao validar projetos que vêm de sua base de apoio, especialmente quando envolvem parcerias com o governo federal ou estadual. A demora em sancionar a lei das motolâncias coloca o prefeito em uma posição delicada diante de seu maior benfeitor político.

Gargalo do Samu

A urgência para que Neto “canete” o projeto é reforçada pela necessidade de ampliação da frota atual do Samu na Cidade do Aço. Com apenas três equipes nas ruas (uma Unidade de Suporte Avançado – USA e duas de Suporte Básico – USBs), o tempo de resposta é hoje o maior desafio das equipes.

O vereador Paulinho do Raio-X ressaltou que a medida tem impacto direto na sobrevivência dos pacientes. “Quem trabalha na saúde sabe que, em uma emergência, minutos podem fazer toda a diferença. Essa conquista chega para fortalecer o atendimento do Samu e garantir mais rapidez e eficiência para quem precisa de socorro”, afirmou o vereador.

A visão é compartilhada pelo deputado federal Doutor Luizinho, que durante a visita foi enfático: “A motolância faz com que o enfermeiro chegue muito mais rápido na casa das pessoas”. A expectativa é que o deputado destine de três a quatro veículos para o município, em uma articulação que deve envolver também o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Paraíba (Cismepa), com possibilidade de expansão para cidades vizinhas.

Bola com o prefeito

Mesmo com a pressão do “padrinho” Luizinho e o esforço do vereador Paulinho, a prefeitura ainda não divulgou os detalhes operacionais, como o valor do investimento em manutenção e a data de início do serviço.

A visita de Doutor Luizinho no último sábado deixou claro que os veículos estão a caminho via emenda parlamentar. Agora, a bola está com o prefeito Neto: resta saber se a gratidão reiterada ao deputado será suficiente para agilizar a sanção de um projeto que, embora nascido no Legislativo, tornou-se vital para desafogar o sistema de urgência da cidade.