Barra Mansa avança na proteção animal com novo Hospital Veterinário Municipal

A Prefeitura de Barra Mansa vem ampliando os investimentos em políticas públicas voltadas à saúde e ao bem-estar animal. Entre as principais iniciativas está a construção do novo Hospital Veterinário Municipal, no bairro Santa Rosa e que promete se tornar referência regional em atendimento público veterinário.

O hospital está sendo construído ao lado da atual Clínica Veterinária Municipal de Barra Mansa, formando um complexo completo para atendimento de cães e gatos. A clínica já se consolidou como uma das principais ações de proteção animal da cidade, com mais de 2.100 castrações gratuitas realizadas em 2025, além de 321 procedimentos feitos em parceria com o Castramóvel. A nova estrutura terá cerca de 900 metros quadrados de área construída, com salas de atendimento especializado, laboratório, farmácia, centro cirúrgico, internação, canil, gatil, sala de isolamento para doenças infectocontagiosas, recepção interna e externa, além de acessibilidade completa. Segundo a Prefeitura, o investimento é de aproximadamente R$ 1,5 milhão.

A unidade funcionará 24 horas, oferecendo serviços de urgência e emergência veterinária e ampliando significativamente a capacidade de atendimento no município. A auxiliar de farmácia Rita de Cássia Mendonça, moradora do bairro Boa Sorte, destacou a importância do cuidado com os animais e elogiou os investimentos realizados pela Prefeitura. Ela levou seus pets para serem operados na Clínica Veterinária Municipal, localizada ao lado das futuras instalações do hospital.

– Cuidar dos nossos animais também é uma questão de saúde pública e responsabilidade. Fico muito feliz em ver esse carinho do prefeito com a causa animal e saber que teremos um hospital tão importante para atender nossos pets com dignidade e segurança – afirmou Rita.

A política de proteção animal também ganhou reforço com a criação da Secretaria Municipal de Proteção e Bem-Estar dos Animais, responsável por ações de fiscalização, acolhimento e combate aos maus-tratos. Somente neste ano, o município registrou 596 denúncias e realizou o recolhimento de 390 animais em situação de vulnerabilidade.

Outro avanço importante foi a modernização do sistema de agendamento das castrações, que passou a ser realizado também por WhatsApp, facilitando o acesso da população ao serviço gratuito. Atualmente, são disponibilizadas cerca de 80 vagas semanais para procedimentos em cães e gatos.

Além das ações permanentes, Barra Mansa vem ampliando parcerias para fortalecer o controle populacional de animais.

De acordo com a administração municipal, a expectativa é que o Hospital Veterinário represente um novo marco para a causa animal na região Sul Fluminense, oferecendo atendimento humanizado, estrutura moderna e suporte contínuo para tutores, cuidadores independentes e organizações de proteção animal.Fotos: Chico de Assis