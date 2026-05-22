Traficante foge por área de mata após troca de tiros com a Polícia Civil em Barra Mansa

Agentes da 90ª DP (Barra Mansa) realizaram nesta sexta-feira (dia 22) uma ação de combate ao tráfico de drogas no bairro Boa Vista, que terminou em confronto armado e fuga de um suspeito ligado ao tráfico de drogas. A operação foi coordenada pelo delegado Marcus Montez e teve como objetivo identificar integrantes de uma organização criminosa e reunir elementos para subsidiar futuras medidas judiciais.

A diligência ocorreu na Rua Vereador Carlos Elias Curty, região apontada pela Polícia Civil como área de influência da facção criminosa Comando Vermelho. Segundo a corporação, ao perceberem a presença das equipes, criminosos passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra os policiais civis, que revidaram.

Durante a fuga, um dos suspeitos, já identificado pela investigação, correu para o interior de uma residência. Os agentes realizaram buscas na tentativa de prender o traficante, mas ele conseguiu escapar pelos fundos do imóvel, acessando uma área de mata.

Na fuga, o suspeito abandonou uma roupa camuflada do tipo “gillie”, utilizada em ações de guerra para ocultação em áreas de vegetação, além de um rádio transmissor. Os materiais foram apreendidos pela Polícia Civil.

A identidade do criminoso não foi divulgada. De acordo com a polícia, as informações seguem sob sigilo devido ao andamento das investigações e às diligências em curso.

A Polícia Civil pede que informações sobre atividades criminosas sejam repassadas ao Disque Denúncia pelo WhatsApp (24) 99280-2952. O sigilo é garantido.

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